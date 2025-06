Plateforme aéroportuaire de Diass : L’arrivée de la troisième génération du Boeing 777 sur le tarmac se prépare (Anacim)

C’est connu l’Aéroport de Diass peut recevoir tout type d’appareil. Mais l’introduction de nouveaux appareils se prépare.

Suite à la désignation de l’Aéroport international Blaise Diagne par certaines compagnies comme aéroport de destination pour leurs prochains vols avec des avions de la famille B 777X, Boeing a approché l’ANACIM et LAS SA en vue de l’approbation des opérations envisagées.

Il faut noter que l’introduction de tels aéronefs dans le trafic d’AIBD nécessite une étude de faisabilité, compte tenu de leurs dimensions imposantes. La première séance de travail, déroulée en présence des inspecteurs de l’Aviation civile (ANACIM), de l’exploitant d’aérodrome (LAS) et de l’avionneur (BOEING), le 16 juin 2025 à l’ANACIM, a permis de retenir que l’aéroport peut accueillir les vols des avions B777-9, B777-8 et B777-8F dont il est question. De plus, compte tenu de leur caractéristique d’ailes rétractables (FWT) et des infrastructures de l’aéroport, leur introduction au trafic n’engendrera pas d’impact majeur.

Toutefois, d’autres séances de travail sont prévues, en présentiel ou à distance, avec toutes les parties concernées, notamment ANACIM, LAS, les compagnies, le fournisseur de services de navigation aérienne, les services d’escale, pour une approbation finale des opérations prévues avant fin 2026.