Pétrole : Trump renonce à surtaxer la Chine après ses discussions avec Poutine

Dans la foulée du sommet en Alaska, Donald Trump a déclaré à la télévision américaine qu’il renonçait à surtaxer la Chine en raison de ses achats de pétrole russe. Le président américain a expliqué ce revirement par les progrès qu’il déclare avoir réalisés avec Vladimir Poutine afin de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Au début du mois d’août 2025, Donald Trump avait menacé de droits de douane supplémentaires les pays qui achetaient du pétrole et du gaz russe. C’était un moyen de mettre la pression sur Moscou, pour que Vladimir Poutine participe à des négociations sur l’Ukraine. La menace avait déjà pris forme puisque l’Inde avait été punie pour ses achats de pétrole russe par un doublement des droits de douane américains sur ses produits : 50% applicables le 27 août.

« Nous n’avons pas à y penser maintenant »

Mais suite au sommet en Alaska, Donald Trump a déclaré qu’il s’abstiendrait de faire de même avec la Chine. « J’y réfléchirai peut-être dans deux ou trois semaines, mais nous n’avons pas à y penser maintenant », a-t-il expliqué sur Fox News. « La rencontre avec Poutine, a-t-il estimé, s’est bien passée ».

Et l’Inde ?

Augmenter les droits de douane américains sur les produits chinois aurait, il est vrai, rompu la trêve commerciale avec Pékin, que Trump a prolongée de 90 jours lundi dernier. Le locataire de la Maison blanche ne précise cependant pas si sa satisfaction suite au sommet en Alaska le poussera à lever les sanctions imposées à New Delhi, pour ses achats d’hydrocarbures à la Russie.