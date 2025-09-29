Pétrole et gaz du Sénégal: Macky Sall sort de sa réserve et assène ses vérités sur…

L’ex-Président du Sénégal, Macky Sall, a récemment offert une lecture détaillée de son bilan sur la nouvelle ère pétrolière et gazière du pays, insistant sur le fait que son administration a non seulement confirmé les ressources, mais a surtout mis en place un bouclier législatif et institutionnel contre la mauvaise gestion.

Macky Sall a clairement positionné les découvertes comme un aboutissement de sa politique. « Quand moi je suis devenu Président de la République en 2015 : première découverte, boum !« , a-t-il déclaré, faisant référence au gaz trouvé à la frontière mauritano-sénégalaise, en offshore profond. Quelques mois plus tard, la découverte du pétrole à Sanganar (100 000 barils), en partenariat avec la société australienne Woodside, a confirmé l’ampleur du potentiel sénégalais. Face à cette « joie » teintée d’« inquiétudes » l’urgence était de tirer les leçons des erreurs commises par d’autres pays producteurs.

L’ancien Chef d’État a affirmé avoir impulsé « toute une batterie de lois » pour encadrer strictement l’exploitation future. L’une des mesures les plus radicales est l’interdiction formelle pour l’État d’engager des dettes en hypothéquant les ressources du sous-sol. « L’État doit garder sa crédibilité pour s’endetter, mais pas pour mettre en gage des ressources qui ne sont pas encore sorties. Ça c’est très clairement interdit par la loi », a-t-il martelé, visant à prévenir toute forme de bradage avant même le début de la production.

Au-delà de l’encadrement financier, la stratégie de Macky Sall a ciblé le capital humain et la pérennité. Il a souligné la création de l’Institut Supérieur du Pétrole et du Gaz (IPG), conçu pour former les « meilleures élites » sénégalaises. Ces diplômés (sélectionnés sur 2000 candidats) occupent déjà, selon lui, des postes de management technique et financier, assurant que l’expertise nationale sera au cœur de l’industrie.

De plus, pour garantir que la richesse profite à long terme, un Fonds pour les Générations Futures a été mis en place, destiné à capter 10% des recettes issues du pétrole et du gaz. Enfin, la consolidation de la position du Sénégal au sein de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) vient parachever ce cadre par un engagement fort pour une gestion ouverte et redevable des revenus. L’entrée en production imminente de ces gisements sera l’occasion de tester la résilience de cet héritage institutionnel face aux enjeux économiques mondiaux.