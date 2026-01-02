Sur la lagune de Somone, à Sindia, un drame écologique et citoyen se joue sous nos yeux. Dès le début de leur implantation, la population avait saisi les autorités : le sous-préfet, le conservateur, et même la mairie. Le conservateur s’était déplacé sur les lieux et avait fait une sommation. Autrement dit, toutes les autorités étaient informées de cette injustice. Pourtant, malgré l’arrêt officiel des travaux et l’interdiction formelle d’abattre les arbres, l’usine a défié nos institutions et a achevé sa construction en plein cœur de la lagune.

Des ressortissants chinois, affirmant ne pas comprendre ni l’anglais, ni le français, encore moins le wolof, soulèvent une question brûlante : comment ont-ils obtenu l’autorisation d’abattre nos arbres, le permis de construire, et surtout, qui leur a vendu la lagune ? Qui, ou quels réseaux, se cachent derrière cette entreprise qui piétine nos lois et notre dignité collective ?

Ce n’est pas seulement une usine qui s’élève, c’est une blessure infligée à la mémoire des anciens, une atteinte à l’avenir des jeunes, une humiliation pour nos autorités. La lagune de Somone n’est pas une marchandise : elle est un héritage, une vie, une identité.

Et ce scandale n’est que le début. D’autres litiges, tout aussi destructeurs, seront révélés : des hectares entiers, de l’autre côté de la lagune, sont en cours d’exécution. Des milliers de villageois, sans espoir, pleurent leurs champs morcelés, privés de plan et de parcelle, dépossédés de leur terre nourricière.

Je vous donne rendez-vous ce soir en live, pour dévoiler toute la vérité et dénoncer ces injustices qui saignent notre territoire.

Le Thie pastef