Les pères fondateurs de notre Nation n’ont pas choisi au hasard notre devise : Un peuple, un but, une foi(Par le Juge Hamidou Dème)

Elle porte l’âme du Sénégal. Elle incarne le socle sur lequel notre République s’est construite : l’unité, la solidarité et la foi en un destin commun. Depuis l’indépendance, notre pays a connu des crises, des tensions politiques et sociales, sans jamais rompre le fil de l’unité et de la concorde nationales.

Notre diversité ethnique, culturelle et religieuse a toujours été une richesse, un ciment, une force qui a fait du Sénégal un modèle de stabilité, de coexistence pacifique et de dialogue interreligieux en Afrique et dans le monde.

Mais aujourd’hui, cet héritage sacré est mis à rude épreuve. Des déclarations graves, attentatoires à l’unité nationale, se multiplient dans un silence assourdissant des autorités.

Pire encore, la justice, garante de la paix civile et de la cohésion sociale, s’est pliée aux pressions d’une minorité bruyante issue du Pastef, alors que le socle même de notre vivre-ensemble est ébranlé. Lorsque la République se tait face à la haine, lorsque le pouvoir cautionne par son inertie la division, c’est notre pacte national qui vacille.

Aucune ambition politique, aucune allégeance partisane ne peut justifier qu’on laisse se fissurer ce qui a été bâti sur le sacrifice, le dialogue et le respect mutuel.

L’unité nationale n’est pas un simple slogan.

C’est ce que le Sénégal a de plus cher. Sa préservation est une exigence républicaine, une responsabilité morale et politique qui s’impose à chacun d’entre nous, mais d’abord à ceux qui ont juré de la protéger devant le peuple.

Nous ne pouvons, ni ne devons, rester silencieux lorsque l’avenir de notre vivre-ensemble est menacé.En ces temps d’incertitude, rappelons-le avec force : le Sénégal est et restera un et indivisible.

Et quiconque s’attaque à cette unité doit trouver face à lui la détermination tranquille, mais inébranlable, de tous ceux qui croient encore en la République et en la pérennité de notre Nation.

IHD