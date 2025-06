Pèlerinage de Popenguine : l’Église reconnaissante pour le précieux soutien de l’État

Monseigneur André Guèye, archevêque de Dakar, s’est dit très satisfait de l’implication du président de la République et de son gouvernement dans la réussite de l’organisation de la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine, tenu du 7 au 9 juin.

‘’Je voudrais à travers vous [Jean-Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique] redire au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, la reconnaissance pleine et entière de notre église locale pour le concours précieux, permanent et déterminant des services de l’Etat dans l’organisation de ce pèlerinage annuel de Popenguine’’, a-t-il déclaré.

L’archevêque de Dakar s’exprimait lors de la cérémonie officielle de clôture de cet évènement religieux d’envergure.

‘’La présente édition en constitue une preuve incontestable, tant par la contribution personnelle très appréciable du chef de l’Etat que par l’implication de la Première dame’’, a insisté le religieux.

Selon lui, elle [la Première dame] a eu la lumineuse et généreuse initiative de dresser ici [à Popenguine] un camp médical pour offrir soins et consultations gratuites aux pèlerins’’.

Monseigneur André Guèye a confondu dans ‘’ce même élan de gratitude le gouvernement dont le soutien multiforme n’a jamais fait défaut’’.

Pour tout cela, il a formulé des prières à l’endroit du chef de l’Etat, de la Première dame, du gouvernement et de l’ensemble des services de l’Etat pour la réussite de leurs missions respectives.