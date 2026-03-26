Pédophilie et détournement de mineure á Thiès : Un homme de 40 ans poursuivi pour le viol d’une bébé de 2 ans !

M. Camara, ressortissant guinéen âgé de 40 ans, est poursuivi pour viol, pédophilie et détournement de mineure. Il est accusé d’avoir sexuellement agressé la petite S. Gadiaga, âgée de seulement 2 ans. Les faits se sont déroulés à Thiès.

Selon les éléments de l’enquête, le 9 avril 2024, la dame M. D. Sène a saisi la police d’une plainte contre M. Camara pour des faits d’atteintes sexuelles commises sur sa fille. Elle a expliqué aux enquêteurs qu’à son retour du marché, aux environs de 20 heures, elle avait trouvé son enfant inhabituellement prostrée, n’ayant ni mangé ni cessé de pleurer. Le lendemain, l’enfant éprouvait de vives difficultés à satisfaire ses besoins naturels. En procédant à un examen sommaire de ses parties intimes, la mère a déclaré avoir constaté des blessures au niveau du sexe.

La victime a été immédiatement conduite au poste de santé Mariama Sarr, puis à l’hôpital régional de Thiès. Les examens médicaux ont révélé des lésions au niveau des lèvres vulvaires compatibles avec des attouchements sexuels, l’hymen n’étant toutefois pas déchiré.

Les investigations ont établi que la victime se rendait régulièrement dans la chambre de M. Camara, locataire dans la concession familiale, sous prétexte d’y prendre des fruits. L’enquête a aussi montré que le jour des faits, alors que les autres enfants avaient quitté la pièce, le mis en cause s’était retrouvé seul avec la fillette. C’est à ce moment qu’il aurait abusé sexuellement de la victime.

La mère de l’enfant a déclaré avoir entendu des cris de détresse provenant de la chambre de l’accusé au moment des faits et avoir croisé celui-ci sortant avec l’enfant, prétextant que cette dernière avait faim.

Interrogé, M. Camara a contesté les faits, tout en reconnaissant être le seul homme présent dans la maison. Il a aussi affirmé que l’enfant fréquentait régulièrement sa chambre. Ce que la mère a confirmé, ajoutant que sa fille était tellement attachée à M. Camara que, lorsque ce dernier revenait à la maison, elle soulevait ses habits en lui montrant ses parties tout en lui disant en wolof : « Momo tate ya ngui ni ».

Inculpé de viol, pédophilie et détournement de mineure, M. Camara a été placé sous mandat de dépôt. Après deux ans de détention provisoire, il a été présenté, ce mardi 24 mars, à la barre de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès pour être jugé. Cependant, son audience a finalement été renvoyée au 14 avril 2026 pour absence du certificat médical de la victime.