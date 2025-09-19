Farba Ngom, maire des Agnam, a été évacué en urgence du Pavillon spécial vers l’hôpital Principal de Dakar, dans la nuit de mercredi à jeudi, à la suite d’un malaise. L’information a été confirmée à L’Observateur par son avocat, Me Baboucar Cissé.

La même source rappelle que cette nouvelle alerte médicale s’ajoute à une situation déjà jugée préoccupante : plusieurs expertises, dont celle de trois professeurs de médecine requis par la Justice, ont conclu que la santé de Farba Ngom est incompatible avec une détention en milieu carcéral. L’un des rapports mentionne même le risque de « mort subite nocturne potentielle ».

« Le Pavillon spécial, censé accueillir les détenus malades, n’offre plus les garanties nécessaires en raison des travaux de l’hôpital Le Dantec auquel il est rattaché. Faute de salles disponibles, les patients y sont régulièrement transférés en urgence vers d’autres structures, au gré des disponibilités. »

Après avoir reçu des soins, le responsable de l’Apr a été réacheminé au Pavillon spécial, où ses conditions de prise en charge continuent de susciter de vives inquiétudes.