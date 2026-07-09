Pathologie du mensonge » : un enseignant de 60 ans accusé de viols par des jumelles, le procureur présente une version opposée des faits

Devant la Chambre criminelle de Pikine-Guédiawaye, le procès de A. Sy, enseignant de 60 ans et ancien directeur de l’École 16, a pris une tournure inattendue après plus de trois ans de détention préventive. Poursuivi pour des viols répétés présumés sur ses deux nièces jumelles, qu’il avait recueillies, l’instituteur a vu l’accusation sérieusement fragilisée lors de l’audience, à laquelle a assisté L’Observateur.

Placée sous mandat de dépôt depuis juin 2023, selon le journal, la personne poursuivie a toujours contesté les faits, mettant en avant son parcours d’éducateur face aux accusations réitérées à la barre par les deux plaignantes.

Toutefois, les conclusions de l’expertise médico-légale sont venues ébranler la thèse de l’accusation. D’après les certificats médicaux cités par L’Observateur, si l’une des jumelles présente une défloration ancienne, l’autre conserve un hymen intact, un constat jugé incompatible avec les allégations de pénétrations répétées.

Le quotidien du Groupe Futurs Médias (GFM) rapporte également qu’une responsable du Village d’enfants SOS, où les deux sœurs ont grandi pendant dix-sept ans, a produit un témoignage écrit faisant état d’une supposée « pathologie du mensonge » chez les plaignantes. Selon cette responsable, elles seraient capables « d’inventer un viol et de comploter ensemble pour soutenir un mensonge évident ».

Au regard de ces éléments et des contradictions relevées dans le dossier, le procureur de la République a estimé que la culpabilité de l’accusé ne pouvait être établie au-delà du doute raisonnable. Il a, en conséquence, requis son acquittement, une position à laquelle s’est ralliée la défense.

Le verdict de la Chambre criminelle est attendu le 4 août prochain.