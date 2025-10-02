Passation de service : Le ministère l’Intérieur cède la Direction des constructions au ministère des Infrastructures.

Ce jeudi 02 octobre 2025, ministre de l’Intérieur, Me Mouhamadou Bamba CISSÉ, et le ministre des Infrastructures, M. Dethié FALL ont procédé dans un esprit de collaboration institutionnelle et de recherche d’efficacité administrative, une passation de service dans les locaux de la Direction des constructions au ministère des Infrastructures.

Cette passation marque le transfert de la tutelle de la Direction des Constructions, précédemment rattachée au ministère de l’Intérieur, au ministère des Infrastructures. Cette réorganisation vise à renforcer la coordination des politiques publiques en matière de construction, tout en optimisant l’exécution des projets liés à la sécurité publique et à la protection civile.