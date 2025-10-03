Passation de service : la Direction des constructions du ministère de la Santé transférée aux Infrastructures

La Direction des constructions, précédemment rattachée au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, a été officiellement transférée au ministère des Infrastructures. La cérémonie de passation de service s’est tenue ce vendredi, en présence des deux ministres concernés.

Le ministre de la Santé, au cours de son intervention, a salué le travail accompli par la Direction et rappelé l’importance des infrastructures sanitaires dans l’amélioration de l’offre de soins. Il a exprimé sa confiance quant à la capacité du ministère des Infrastructures à assurer la continuité et le renforcement des projets en cours.

De son côté, le ministre des Infrastructures, M. Dethié Fall, a réaffirmé son engagement à faire de cette direction un levier stratégique pour la modernisation et la construction d’établissements de santé adaptés aux besoins des populations. Il a assuré que toutes les ressources humaines et techniques nécessaires seront mobilisées pour relever ce défi.