Partouzes via des groupes WhatsApp “Oubi” et “Yoss” : les aveux de zale Mbaye relancent l’enquête

Une affaire aux ramifications nationales défraie la chronique. Selon le quotidien Libération, des partouzes auraient été organisées depuis au moins deux ans à travers des groupes WhatsApp réunissant des individus identifiés sous les appellations « Oubi » et « Yoss ». Certains participants étaient informés de leur statut sérologique positif au VIH/Sida au moment des faits présumés.

D’après la même source, Cheikh Ahmadou Guèye, hôtelier récemment marié et présenté comme un « Oubi », serait au centre de l’organisation de ces rencontres, en lien avec El Hadji Dioum, décrit comme son « Yoss », également marié et conscient de son statut de porteur du virus.

L’enquête évoque également l’implication présumée de Zale Mbaye, qui aurait reconnu devant les enquêteurs être porteur du virus et avoir eu des rapports non protégés à plusieurs reprises. D’autres personnes citées dans le dossier incluent un individu surnommé « Dabakh », employé de Mame Ndiaye Savon, ainsi que le tailleur Mansour Baldé dit « Zo », soupçonnés d’appartenir au groupe des « Yoss ». Fallou Diop, présenté comme un autre « Yoss », aurait été interpellé après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Par ailleurs, Abdourahmane Cissé, 52 ans, arrêté à Saint-Louis, marié puis divorcé selon les éléments rapportés, aurait également fait des aveux dans le cadre de l’enquête.