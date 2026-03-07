Quand la parole dérape : deux polémistes convoqués par la Sûreté urbaine (Par Malick BA)

Les plateaux télévisés, cette jungle où la parole est gratuite mais parfois très coûteuse, deux chevaliers autoproclamés de la polémique viennent de recevoir une invitation officielle. Pas un carton doré, non. Une convocation bien plus sérieuse : celle de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar.

Ainsi, ce vendredi, Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne sont attendus sous l’œil attentif du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng. Une petite séance de pédagogie judiciaire, ordonnée par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. En clair : quand les mots dépassent les bornes, la loi rappelle que la bouche n’est pas un lance-flammes.

Tout est parti d’un festival de déclarations tonitruantes sur les plateaux cathodiques, ces arènes modernes où certains confondent débat public et règlement de comptes personnel. Le tonitruant professeur Cheikh Oumar Diagne, dans un moment d’inspiration digne d’un roman policier, a accusé le Premier ministre Ousmane Sonko d’être le « commanditaire » de la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’UCAD. Une accusation aussi grave qu’une enclume jetée du haut d’un immeuble.

De son côté, l’avocat Moussa Diop, visiblement animé par le goût du sensationnel, a cru bon d’expliquer sur un autre plateau que le chef du gouvernement entretiendrait des relations amicales avec des homosexuels, comme si cela constituait un crime d’État ou un dossier pénal. À défaut d’arguments politiques solides, certains semblent préférer la rumeur parfumée à la calomnie.

Résultat : le parquet s’est autosaisi. Et soudain, les studios télé laissent place aux bureaux feutrés de la police judiciaire. Là-bas, les effets de manche comptent moins que les preuves, et les punchlines médiatiques pèsent rarement face au Code pénal.

Mais au-delà de cette convocation, une question flotte dans l’air comme une odeur persistante : d’où vient cette obsession maladive contre Ousmane Sonko ? Cette haine viscérale qui transforme certains politiciens en commentateurs permanents de sa personne, comme si leur carrière dépendait exclusivement de la fréquence à laquelle ils prononcent son nom.

Car pendant que ces gladiateurs de plateau s’époumonent à coups d’insinuations et d’invectives, le Premier ministre est occupé à une tâche autrement plus ingrate : tenter de sortir un pays du gouffre économique et institutionnel laissé par le régime de Macky Sall.

Mais voilà : dans le théâtre politique sénégalais, certains figurants rêvent d’être les vedettes. Alors ils crient plus fort, inventent plus gros, accusent plus vite. Quitte à transformer les chaînes de télévision en tribunaux improvisés.

Le problème, c’est que la justice, elle, n’est pas un plateau télé.

Et ce vendredi, Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne vont peut-être découvrir une vérité simple : dans la République, on peut faire du bruit pour exister… mais parfois, ce bruit finit par attirer la police.

Malick BA