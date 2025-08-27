Paris-Dakar : le Président Bassirou Diomaye Faye à l’Élysée pour une nouvelle ère de coopération

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est en visite officielle à Paris pour une rencontre cruciale avec son homologue français, Emmanuel Macron. Cette visite, qui débute ce mercredi, est perçue comme l’occasion de redéfinir les relations entre les deux pays, dans un contexte de rééquilibrage de la politique française en Afrique.

Selon l’entourage de Bassirou Diomaye Faye, « aucune question ne sera taboue ». Au-delà des sujets diplomatiques traditionnels, la rencontre portera sur des dossiers majeurs et sensibles pour le Sénégal. En effet, Dakar demande la déclassification totale des archives militaires et judiciaires françaises sur le massacre de décembre 1944. L’objectif est d’obtenir la reconnaissance du nombre réel de victimes. Le litige autour de la dette du train express régional (TER) de Dakar, pour lequel l’entreprise française Eiffage réclame 150 millions d’euros, sera un point central des discussions.

Les deux chefs d’État qui se sont rencontrés ce mercredi matin, aborderont également les questions de développement durable, d’éducation et de santé, avec la volonté de construire un partenariat “gagnant-gagnant” plus équilibré.

En plus de ces sujets, les présidents Macron et Diomaye Faye discuteront des crises régionales et des grands enjeux internationaux.

Le président Bassirou Diomaye Faye est également invité spécial d’une rencontre d’entrepreneurs français organisée par le Medef (Mouvement des entreprises de France), la principale organisation patronale de France. Cette participation souligne l’importance des discussions économiques et l’envie de promouvoir un partenariat basé sur des investissements mutuels.