Pape Thiaw : « Dans cette équipe, tous les joueurs sont titulaires »

À la veille du match amical contre la Gambie, le sélectionneur Pape Thiaw est revenu sur la gestion de son groupe et l’état d’esprit de ses joueurs. Pour lui, il n’existe pas de « onze type » au sein de l’équipe nationale. « Je le répète : dans cette équipe, tout le monde est titulaire. Peut-être qu’un jour je déterminerai un onze ou des titulaires fixes, mais pour l’instant, ce n’est pas le cas. Tous les joueurs ont leur rôle et le montrent à chaque match”.

Le technicien sénégalais insiste sur la cohésion et l’esprit de groupe qui caractérisent cette équipe. « Même lorsque nous faisons des changements, l’identité du jeu, l’envie et l’intensité sont toujours là. Ce que j’adore dans ce groupe, c’est la concurrence saine et l’esprit d’entraide. Ce sont de vrais patriotes : chacun veut que l’équipe brille et que nous gagnions ensemble ».

Pour Pape Thiaw, cette approche collective est essentielle, surtout à l’approche de la Coupe du monde. « Souvent, les équipes africaines y vont pour que certains joueurs brillent individuellement. Pour nous, c’est l’équipe qui doit briller. Bien sûr, certains joueurs se démarquent dans les compétitions, mais l’objectif principal reste le collectif ».

Le sélectionneur souligne que son groupe a parfaitement intégré cette philosophie. « On voit une vraie cohésion, un état d’esprit qui pousse chacun à se battre pour les autres. Tous pour un, un pour tous. Et ça, c’est vraiment beau à observer ».