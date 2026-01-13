Ouverture du procès de “Keur Yeurmande”: Ndella Madior Diouf et ses co-accusés attendus ce mardi

Pour la deuxième fois depuis le début de l’enquête, Ndella Madior Diouf, directrice de la pouponnière Keur Yeurmandé, et ses quinze (15) co-accusés vont comparaitre ce mardi 13 janvier devant la Chambre criminelle du tribunal de Dakar.

Le 09 décembre 2025, lors de la première comparution, le juge avait renvoyé le dossier, après que les avocats de la directrice ont engagé une demande de libération provisoire pour leur cliente. Celle-ci est en détention depuis son placement sous mandat de dépôt en décembre 2023, soit plus de deux ans de détention provisoire.

Les seize (16) accusés répondront aux chefs d’accusation de “traite de personnes, exercice illégal de la fonction de médecin, privation d’aliments ou de soins ayant entraîné mort sans intention de la donner, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger, obtention indue de certificat aux fins d’inhumation, infraction aux lois sur les inhumations, homicide involontaire, non-déclaration de naissance et complicité de ces chefs”.