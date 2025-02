Ouverture d'Atelier : Le Ministre du Travail et le DG de l'OFNAC unissent leurs forces pour lutter contre...

Le ministre du Travail de l’Emploi et des Relations avec les Institution, monsieur Abass Fall a présidé, ce jeudi 30 janvier, en parfaite collaboration avec le Directeur General de l’OFNAC, l’ouverture de l’atelier sur la cartographie des vulnérabilités à la corruption dans l’administration du travail au Sénégal.

Prenant la parole à cet effet, monsieur Abass Fall à tout d’abord réitéré la volonté du Président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye à placer ”l’Éthique” et la ”Transparence” au cœur de l’administration publique. Le ministre a aussi profité de l’occasion pour inviter chaque citoyen à épouser les principes fondamentaux de droiture de probité et d’exemplarité. Selon le Ministre du Travail de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, principes et étique doivent guider nos action au quotidien.

Monsieur Abass Fall a dans le même sillage, rappelé l’action primordiale des inspecteurs du travail, chargés de veiller à l’application de la disposition légale régissant les conditions de travail

Pour clore en beauté la cérémonie, la voix autorisée du jour a lancé un appel solennel à un sursaut collectif pour relever le défi de la Transparence et de l’Intégrité.