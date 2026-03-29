Ousmane Sonko : « Ceux qui passent leur temps à râler ne construisent pas le pays »

En déplacement à Fissel pour l’inauguration du siège local de Pastef ce week-end, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu un discours offensif. Entre critiques acerbes contre l’opposition et appel à la mobilisation nationale, le chef du gouvernement a réaffirmé les priorités de son magistère.

Ousmane Sonko n’a pas ménagé ses adversaires politiques, dénonçant des critiques qu’il juge stériles. Selon lui, « ceux qui passent leur temps à râler » ne contribuent en rien à l’effort de construction nationale. Pour le Premier ministre, le patriotisme ne se décrète pas mais se traduit par « le travail, la retenue et l’engagement exclusif au service du pays ».

Très en verve, il a opposé la vision actuelle du pouvoir à celle de l’ancien régime, interpellant directement ses militants sur un éventuel retour aux pratiques de gouvernance passées. Il a ainsi exprimé ses doutes quant à la capacité de l’opposition actuelle à diriger le Sénégal vers le développement.

Le chef du gouvernement a également mis en garde contre les influences extérieures qu’il considère comme contraires aux intérêts nationaux, affirmant placer sa confiance prioritaire envers « la population sénégalaise » comme seul véritable moteur de l’émergence. Sur la question de la souveraineté, il s’est voulu intraitable : « Le pays ne sera ni bradé ni vendu », a-t-il assuré, promettant de revoir certaines décisions antérieures jugées préjudiciables à l’économie nationale.