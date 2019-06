Ousmane Sonko : « La dette est passée de 2741 à 6000 milliards F CFA »

Boycotté par les députés de la majorité, lé député Ousmane Sonko s’est montré virulent contre le pouvoir. Dans son intervention, il a révélé que la dette est passée de 2741 milliards à 6000 milliards de F CFA.

«les raisons avancées pour justifier la loi de finances rectificative sont fallacieuses. Vous avez évoqué la conjoncture internationale. Nous avons dit depuis des années que votre croissance est conjoncturelle et non structurelle », cogne d’emblée Ousmane Sonko. Le député rappelle aux tenants du pouvoir qu’en décembre dernier, ils étaient revenus de Paris avec une collecte de 7 356 milliards de F Cfa, alors qu’ils disaient ne rechercher que 2850 milliards.

Un discours très loin de celui tenu maintenant, souligne-t-il. »Aujourd’hui, vous nous dites que la conjoncture internationale incertaine recommande d’observer une prudence dans la mobilisation de l’investissement public pour financer les emplois. En réalité, vous avez perdu le crédit et la confiance des bailleurs à cause de deux choses. D’abord, l’endettement chronique. En 2012, nous avions un endettement estimé à 2741 milliards soit, 40% du Pib. Aujourd’hui, l’endettement dépasse 6 000 milliards de francs Cfa soit 62% du Pib », a révélé Ousmane Sonko.

Le parlementaire de renchérir : «En plus, les performances économiques que vous avancez sont chiffrées. Il suffit de quelques écritures par voie réglementaire pour faire les transferts de crédits. Cela ne peut pas justifier une baisse comme vous le dites. Il y a deux semaines, j’ai fait une conférence de presse pour annoncer un gap de 100 milliards de F Cfa de recettes fiscales. Vous avez fait un long communiqué pour démentir. Aujourd’hui, vous mettez dans votre loi de finances une réduction de 100 milliards sur les recettes fiscales. Et vous projetez que cela peut dépasser les 300 milliards de F Cfa, si on ne prend pas de mesures corrective ».

Toujours selon Ousmane Sonko, chaque année, »cette majorité mécanique qui passe son temps à dormir à l’hémicycle » jusqu’à l’heure du vote, adopte des lois de finances rectificatives. « Notre assemblée mécanique ne sait même pas ce qu’elle vote. Monsieur le ministre, vous êtes inspecteur des impôts, on se connait très bien. Le copinage fiscal que vous faites est anormal. Vous avez fait une magouille de 100 milliards de recettes fiscales », a-t –il martelé. .

En outre, M. Sonko a divulgué une mesure prise par le nouveau ministre au plan fiscal. « Le 12 avril, vous monsieur le ministre, vous avez écrit une lettre pour dire que vous avez suspendu la perception de ces redressements fiscaux. Ces 100 milliards correspondent au déficit fiscal que vous avez.

Vous avez exonéré la taxe locale du secteur hôteliers parce que Racine Sy est votre ami et fait du lobbying. Vous outrepassez vos compétences. Les députés de la majorité ignorent que la loi fiscale est du domaine exclusif de l’Assemblée nationale. Le ministre n’a pas le droit d’effacer des dettes fiscales. Et vous prenez vous, des documents pour effacer des dettes fiscales ».

