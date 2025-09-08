Ousmane Sonko aux Émirats arabes unis : une opportunité pour relancer le projet gazier Yakaar-Téranga

Près d’un an après la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko effectue une visite officielle aux Émirats arabes unis (ÉAU). Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social, avec un accent particulier sur les partenariats stratégiques dans les secteurs clés du développement, dont l’énergie.

Dans une note du Bureau d’information gouvernemental (Bic-Gouv), il est rappelé que « depuis les années 1970, les Émirats arabes unis ont, à partir d’un accord initial, étendu leur coopération avec le Sénégal. De l’aide humanitaire, les deux États sont passés à des échanges commerciaux, investissements directs et financements de projets structurants. Les ÉAU contribuent directement au développement de plusieurs secteurs au Sénégal dont le secteur de l’énergie ».

La même source souligne toutefois que la coopération énergétique s’est jusque-là concentrée sur le financement de centrales solaires rurales, des projets hydro-énergétiques et l’appui à la transition énergétique. Or, la visite du Premier ministre intervient dans un contexte particulier : celui de la recherche d’un nouvel opérateur pour le plus grand gisement gazier du pays, Yakaar-Téranga, situé dans le bloc de Cayar Offshore Profond et estimé à près de 30 Tcf (trillion cubic feet) de gaz. Un projet stratégique qui a connu un coup d’arrêt après le retrait de la major britannique BP.

Un précédent émirati dans le bassin sénégalais

Ce n’est pas la première fois qu’un acteur émirati s’intéresse au potentiel gazier et pétrolier sénégalais. Entre 2005 et 2007, la compagnie Thani Emirates Petroleum (basée à Dubaï) avait signé plusieurs contrats d’exploration, dont celui sur le bloc de Cayar Offshore et Offshore Profond.

Durant cette période, la société avait investi près de 10 millions de dollars US dans des travaux de recherche et d’acquisition de données sismiques (2D et aéromagnétiques). Ces études avaient permis d’identifier cinq structures majeures, dont Gaïnde et Guelem, et de mettre en évidence des réserves significatives estimées à 1,35 Tcf de gaz et environ 800 millions de barils de pétrole brut.

Cependant, en raison de difficultés techniques liées notamment au volcanisme de la zone, Thani Emirates avait mis fin au contrat de recherche et de partage de production (CRPP) en 2007, libérant ses quatre blocs sous licence malgré les investissements consentis.

Un contexte favorable pour une relance

Aujourd’hui, alors que le Sénégal s’apprête à devenir un acteur majeur du gaz naturel en Afrique de l’Ouest, la visite d’Ousmane Sonko aux Émirats pourrait offrir une nouvelle opportunité de coopération dans le domaine des hydrocarbures. Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, pourrait saisir cette occasion pour revisiter l’expérience passée avec Thani Emirates Petroleum et sonder la possibilité d’un retour d’investisseurs émiratis dans le bassin sédimentaire sénégalais.

Si la coopération énergétique a jusqu’ici privilégié les énergies renouvelables, le potentiel gazier et pétrolier du pays reste un atout stratégique pour diversifier le partenariat avec les ÉAU. Le projet Yakaar-Téranga, considéré comme l’un des plus grands gisements de gaz non exploités au monde, pourrait ainsi constituer un levier essentiel pour renforcer la coopération bilatérale et consolider la souveraineté énergétique du Sénégal.