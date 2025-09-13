Ousmane Sonko à Opiquad Arena: “un dispositif sécuritaire inédit” selon…

Au moment où ces lignes sont écrites, le Premier ministre Ousmane Sonko, n’a pas encore pris la parole dans un Opiquad Arena où se tient sa rencontre avec la diaspora sénégalaise ce samedi 13 septembre 2025 à Milan, en Italie.

Les antennes de Kewlou ont câblé Souleymane Ndoye où “Ndoye Médiateur”, plus de 20 ans en Italie où il fait office de tapon entre les sénégalais en particulier, mais aussi les africains en général pour leur faciliter leurs démarches administratives.

A l’en croire, le dispositif sécuritaire mis par les autorités italiennes est inédit: “de mémoire, je n’ai jamais vu cela en plus de 20 ans de séjour en Italie. Je ne l’ai jamais vu, même pour un Président. Le dispositif a été fait de telle sorte qu’aucune personne , mis à part les membres de sa délégation ne puisse l’approcher”, a-t-il dit au téléphone, depuis l’Italie.

Selon Souleymane Ndoye, le seul incident noté était une fausse alerte car un individu a été neutralisé alors qu’il essayait de s’approcher. Neutralisé, il a avancé qu’il voulait juste prendre des photos car le Premier ministre est son idole politique.

Toujours selon Monsieur Ndoye, les gens qui sont dehors sont plus nombreux que ceux qui ont pris d’assaut l’opiquad Arena.

Pour rappel, Ousmane Sonko est en Italie pour présenter le Plan de Redressement économique et social (Pres).Le PRES repose sur trois piliers majeurs : la souveraineté économique, l’équité sociale et la rationalisation de la dépense publique. Il vise à mobiliser 6 000 milliards de francs CFA en trois ans, principalement par l’augmentation de certaines taxes et la réduction des dépenses de l’État, afin de stabiliser la dette publique et réduire le déficit budgétaire à 3 % du PIB.