Ourossogui : un candidat au baccalauréat se donne la mort après son échec à l’examen

La commune d’Ourossogui, dans la région de Matam, est sous le choc après le décès tragique d’un candidat au baccalauréat, survenu dans la soirée du lundi 6 juillet. Selon les informations rapportées par Emedia, le jeune homme, élève en classe de Terminale au lycée El Hadj Yero Basse, a été retrouvé sans vie dans un puits situé au domicile familial.

D’après les premiers témoignages recueillis auprès de ses proches, il aurait été profondément affecté par les résultats du baccalauréat, après avoir échoué à l’examen.

Le drame s’est produit aux environs de 19 heures, dans le quartier Moderne 2. Alertés, les sapeurs-pompiers, appuyés par les habitants et les éléments de la brigade de gendarmerie d’Ourossogui, sont intervenus pour récupérer le corps, qui a été repêché vers 20 h 40 avant d’être transporté à la morgue du Centre hospitalier régional d’Ourossogui.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’établir les circonstances exactes de ce drame.