Après Idrissa Seck, Macky Sall pourrait retrouver d’autres acteurs de l’opposition. C’est parce que, a expliqué le porte parole du Gouvernement, le président de la République est un homme ’’d’ouverture et de dialogue’’.

Invité à l’émission JDD, ce dimanche 13 décembre, 2020, Oumar Gueye déclare que « Macky Sall va continuer à tendre la main à la classe politique ». Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et la l’aménagement du territoire estime que le président Sall croit fortement à son slogan de départ qui est : ’’le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous’’.

Revenant sur les retrouvailles entre Macky Sall et Idrissa Seck, Oumar Gueye estime que c’est une très bonne chose. Pour lui, ce sont des retrouvailles très bénéfiques pour Sénégal vu le contexte actuel que le pays traverse. « Je me félicite de ces retrouvailles. Le président du Conseil économique social et environnemental reste un compagnon de très longue date », a-t-il rappelé.

Membre fondateur du parti Rewmi d’Idrissa Seck, Oumar Gueye s’était séparé de ses anciens frères en 2013. Mais, il dit ne pas avoir un problème personnel avec le nouvel allié du chef de l’État. « Nous n’avons jamais eu de problème personnel. À un moment donné de l’histoire, nous avions eu des problèmes politiques. À l’époque, j’avais pris mes responsabilité, parce qu’en 2012, j’étais convaincu que le compagnonnage avec le président Macky Sall devrait se poursuivre pour plusieurs raisons », a-t-il déclaré.