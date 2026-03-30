Oser enfin mettre fin á la tyrannie des transporteurs (Par Sarakh Ndiaye)

Ils passent leur temps à réclamer des droits dont l’essentiel consiste à ne pas appliquer la loi dans son esprit et dans sa lettre sur nos routes. De manière flagrante on fait chanter l’autorité pour obtenir un droit à l’impunité.

La preuve par excellence reste ce droit non écrit mais tacitement “acquis” et consistant à ne point bénéficier d’une deuxième verbalisation des forces de sécurité même si un fautif récidive en commettant une deuxième infraction même différente de la première dans les vingt-quatre heures.

Quant à leurs devoirs,ils n’en ont cure. Ils emploient du personnel sans respecter la convention collective de leur métier.

Leurs chauffeurs travaillent sans contrat,reçoivent des salaires de misère,n’ont droit à aucune couverture sociale,sont inconnus des fichiers de l’IPRES. S’ils tombent malades,ils sont laissés à eux mêmes ainsi que leurs familles. En cas d’accident mortel,leurs veuves et leurs orphelins ne sont pas indemnisés.

Pour ce qui est du parc qui leur appartient,il est vétuste,obsolète et en grande majorité constitué de cercueils roulants dont on s’interroge sur le miracle par lequel ils ont pu échapper au filtre du contrôle de la visite technique.

Ils s’opposent systématiquement à une évolution qualitative du transport public.

Tout nouvel acteur qui vient les concurrencer en voulant investir pour apporter une innovante qualité du service se heurte à leurs résistances et peut être même victime d’une violence inouie et un saccage du matériel.

Les gares routières n’offrent aucun confort avec une hygiène et un accueil qui laissent à désirer et indignes d’un service payant.

Face à leur diktat,l’Etat a toujours capitulé et préfère souvent les caresser dans le sens du poil par peur de ne pas être victime de la nuisance pouvant découler de leur capacité de paralyser l’économie du pays au vu du caractère névralgique et central de leur activité.

Il arrive un moment où il faut avoir le courage de décider et de tenir le rapport de forces requis pour que les lignes bougent.

L’Etat devra rester ferme,encourager la mise en selle de nouveaux acteurs dans le transport en phase avec les oppotunités techniques et matérielles du monde moderne pour que ceux qui refusent de s’ajuster et de s’adapter disparaissent tout bonnement.

Il a déjà un outil de référence (Dakar Dem Dikk) qu’il doit renforcer en multipliant son parc et même en mettant en place des régies régionales de transport en commun. Cette société nationale a tout pour être le fer de lance de l’innovation des transports pourvu seulement que suive la volonté politique de l’Etat.

Les consensus mous et inféconds avec ces transporteurs ne se font qu’au détriment des usagers.

Il faut arrêter de subir la tyrannie d’acteurs cupides et véreux dont l’apport significatif à l’assiette fiscale est quasi nul malgré des milliards encaissés dans leur secteur.

Quand on mise sur une gouvernance de rupture pour un essor économique réel,la mise à niveau des créneaux vitaux comme les transports et le commerce est indispensable.

La conduite du changement se heurte toujours à des résistances mais gouverner pour l’intérêt général requiert forcément de l’audace.

Le mal de ce pays c’est que chacun de nous souhaite le changement mais refuse qu’on corrige les dysfonctionnements dans son propre secteur pourvu seulement que le statut quo le satisfasse et le confine dans une sorte de zone de confort même si la situation reste une entrave manifeste à la normalité et aux besoins d’émergence socio-économiques du pays.

En voulant ne pas faire des mécontents,on continuera d’entretenir l’inertie et l’archaïsme.

Il faut oser poser des actes forts et parmi ceux-ci s’impose le courage de retirer les minibus Cheikhou Charifou des transports en commun ou au moins procéder à une limitation de leur vitesse. Ils tuent et endeuillent des familles entières et on laisse faire.

Au Sénégal,soixante douze heures suffisent généralement pour contenir l’émotion et le tollé des carnages sur l’asphalte dus en très grande partie à des défaillances humaines connues de tous.

Sarakhe NDIAYE