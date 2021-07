Un spécialiste américain sur la question du terrorisme disait je cite “on n’a jamais réussi à attraper un terroriste, tout ce que nous avons dans nos cellules ceux sont des présumés terroristes”. En effet le véritable terroriste c’est celui qui explose emportant tout sur son passage et on le ramasse à la petite cuillère mais celui qu’on soupçonne d’entreprendre des actions est encore un supposé terroriste et l’on ne saura jamais s’il serait capable d’aller jusqu’au bout.

Alors est-ce que des lois plus coercitives peuvent dissuader un homme qui n’a plus rien à perdre ? Est-ce que celui qui est prêt à mourir aura peur de prendre la perpétuité dans une cellule où il sera bien vivant logé, nourrit et habillé aux frais des contribuables ? Qui peut le plus peut le moins dit-on. Si les mesures corsées étaient payantes les USA ne connaîtraient pas le 11 septembre à moins que cela n’ait été voulu comme le soutienne la thèse conspirationniste. En effet, au nom du “patriot act”, les détenus de Guantanamo ne bénéficient d’aucun droit de la défense.

Lorsque la torture interroge, c’est la douleur qui répond

Ils sont soumis à toutes formes de tortures les une plus humiliantes que les autres : (interrogatoires musclées, bastonnades, électrocution, soif intense, sous alimentation, sensations de noyade, désorientations sensorielles, privations de sommeil, lumière aveuglante et musique à fond, nudité et froid intense, brûlures des parties génitales, allant même jusqu’à les “enculer” ou enfoncer des balais dans l’anus pour les humilier et les briser pour qu’ils craquent et perdent l’estime de soi) je m’en n’arrête là mais sachez la liste des services est loin d’être exhaustive.

Mais comme disait William Shakespeare “je pense que vous ne misez pas sur la torture, car elle fait dire n’importe quoi à celui qui la subit”. En effet, peu de résultats ont été obtenus avec ces méthodes abjectes, dégradantes et inhumaines. Créant même l’effet contraire, un sentiment de dégoût et de haine à l’égard des USA. Car l’injustice concernant ceux qui y ont été détenus, pendant des dizaines d’années, soumis à toutes formes de tortures et qui finalement se sont retrouvent être innocentés, ne leur pardonneront jamais ces offenses. Lors de ma formation en ligne sur le terrorisme et le crime organisé par l’université de Paris, un spécialiste affirmait qu’il y a deux manières d’obtenir des renseignements : soit par la torture soit par le fait de soudoyer la personne.

Mais chaque méthode à ses limites. Pour la torture, la personne parle pour que la souffrance cesse. Mais, attention, il risque de vous dire non pas la vérité. Mais, il vous dira ce que vous voulez entendre pour que la torture s’arrête. Pour la deuxième option quand vous soudoyez un informateur, il vous livre des renseignements pour que le paiement ne cesse d’augmenter. Et là encore, attention, il peut extrapoler juste pour satisfaire votre curiosité et ainsi avoir plus de primes. À retenir aussi que celui que vous manipulez peut aussi vous manipuler. Car celui qui vous renseigne se renseigne sur vous et donc vos adversaires peuvent aussi l’utiliser pour vous mettre sur une fausse piste où vous conduire droit dans un piège (attention à l’agent double).

Alors qu’elles solutions?

Je pense que, pour combattre efficacement le terrorisme, il faudrait plutôt combattre les terreaux fertiles et favorables au développement du terrorisme. En quoi faisant?

D’abord combattre le chômage. Car la force et l’énergie d’une jeunesse doivent être canalisées absorbées pour qu’elles ne se transforme pas en une bombe sociale. Un jeune qui se lève tôt pour son travail n’aura pas de temps d’écouter un recruteur et se faire endoctriner. Ensuite, gouverner juste et veiller à une redistribution des richesses de façon équitable. En effet, le terrorisme au Nigeria est parti d’une revendication pour le partage équitable des ressources naturelles notamment le pétrole qui ne profitait qu’à une frange de la population. Ce qui peut créer des frustrations et des rébellions. Canaliser et caser les jeunes pour qu’ils n’aient pas du temps à s’ennuyer et à tomber dans la délinquance, le banditisme et l’extrémisme.

The last but not the least éviter de créer une fissure entre les populations et les forces de défense et de sécurité. En effet les populations doivent être les premières à s’impliquer sur la question. Car dans les petits villages les plus reculés où tout le monde se connaît, où l’on forme presque une famille, ces populations sont plus aptes à détecter un étranger qui vient de passer la frontière illégalement. Et plus sensibles à soupçonner un intrus qui ne paraît pas très nette. Donc, elles doivent être les premières à être impliquées dans cette lutte pour dénoncer toutes formes de menaces aux forces de défense et de sécurité et à fournir des informations et renseignements utiles.