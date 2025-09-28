Opinion : Le Prophète Mouhammad (PSL), un apôtre de la paix et de la tolérance religieuse

Le Prophète Mohamad psl, avait une approche pédagogique qui favorisait le développement de l’esprit critique des compagnons. De manifester leur compétence et de s’épanouir en sa présence. Le Meilleur des hommes faisait une affirmation ( paradoxale) pour obliger son interlocuteur à une réflexion plus poussée. Par exemple il disait ” l’homme fort n’est point celui qui renverse son ennemi”. Les compagnons posaient alors la question” qui est l’homme fort?”. Mohamed psl donnait alors une réponse quasi surprenante” l’homme fort est celui qui se maitrise alors qu’il est en colère “. Dans le même esprit le Prophète affirmait ” la richesse n’est point dans les biens que l’on possède “.

Après avoir écouté les réflexions, Mohamad psl, précisa” la vraie richesse est la richesse de l’être( de l’âme) . IL développait les compétences intellectuelles à travers la stimulation de l’esprit critique afin de pouvoir compter sur l’efficacité de leurs réflexions, lors des consultations. Le Prophète offrait à ses compagnons la possibilité de s’affirmer de donner leurs opinions et de prendre des initiatives. Plutôt que d’exiger d’eux une obéissance aveugle et une imitation mécanique et abrutissante.

Les compagnons savaient distinguer entre les révélations divines transmises au Prophète. Auxquelles ils obéissaient sans hésitation.Et les opinions de celui qui” n’était qu’un homme “lesquelles opinions pouvaient être débattues voire rejetées. Mohamed psl n’a jamais exercé un pouvoir autoritaire dans les affaires humaines. IL permettait à ses compagnons( hommes et femmes) de l’interpeller et le contredire. Le meilleur des hommes en retour, leur témoignait un profond respect, une disponibilité et une bienveillante compréhension.

Le Prophète psl était adoré de tous par son attitude positive et réconfortante, dans la gestion harmonieuse des rapports humains. Le Meilleur des hommes a été éduqué par Dieu Tout Seul qui a voulu faire de LUI, un Guide, pour notre vie ici bas et pour l’au-delà. Aimer et suivre le Prophète, c’est se rapprocher de Dieu. C’est la seule voix d’ accés pour les musulmans. Qu’Allah fasse que le modèle prophétique nous inspire à tout jamais. Amine yarabbi. Vie du Prophéte, enseignements spirituels et contemporains.

Doyen Ismaela Mbaye