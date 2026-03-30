Opération TRS et pétrole : Aïssata Tall Sall et « Takku Wallu » sonnent l’alerte sur la souveraineté nationale

Lors d’un point de presse tenu ce lundi 30 mars 2026, le groupe parlementaire Takku Wallu est monté au créneau. L’ancienne ministre Aïssata Tall Sall a dénoncé une opacité inquiétante autour de nouveaux mécanismes de financement, redoutant une mise en garantie illégale des ressources pétrolières du pays.

Le ton était à la gravité ce lundi dans la capitale sénégalaise. Réuni face à la presse, le groupe parlementaire d’opposition Takku Wallu a passé au crible la gestion financière actuelle de l’État, pointant du doigt des opérations jugées « obscures » et « dangereuses » pour l’avenir économique du pays.

L’ombre d’un gage sur le pétrole sénégalais

Le cœur de l’intervention d’Aïssata Tall Sall a porté sur les rumeurs persistantes de garanties adossées aux ressources naturelles du Sénégal auprès de partenaires financiers, notamment l’Africa Finance Corporation (AFC).

Pour l’ancienne Garde des Sceaux, l’hypothèse est inadmissible et juridiquement impossible. « Le pétrole du Sénégal ne peut pas être gagé », a-t-elle martelé avec fermeté. Elle a rappelé l’existence de la loi de 2022 qui sanctuarise les hydrocarbures, interdisant formellement à tout gouvernement de les engager comme caution financière. Invoquant la souveraineté nationale, elle exige désormais du gouvernement des « preuves écrites » attestant que l’or noir sénégalais reste hors de portée de ces accords financiers.

Le « Total Return Swap » (TRS) dans le viseur

Au-delà des ressources naturelles, c’est l’outil financier lui-même qui inquiète l’opposition : le Total Return Swap (TRS). Aïssata Tall Sall n’a pas mâché ses mots, qualifiant ce mécanisme de « dangereux » dans un contexte de tensions budgétaires déjà vives.

Le grief principal de Takku Wallu repose sur l’opacité. « Seules les parties contractantes connaissent les termes du contrat », a dénoncé l’avocate, soulignant que cette invisibilité empêche tout contrôle parlementaire ou citoyen. Selon elle, le recours aux TRS pourrait alourdir la dette publique de manière incontrôlée, loin des regards des institutions de régulation.

Un appel à la transparence

En conclusion de ce point de presse, le groupe Takku Wallu a appelé l’exécutif à une clarification immédiate. Pour l’opposition, la gestion de la dette et des ressources stratégiques ne peut se faire dans le secret des cabinets ministériels, sous peine de compromettre durablement les intérêts des générations futures.