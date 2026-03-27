ONU : L’Union africaine fait bloc derrière la candidature de Macky Sall

Selon des informations de Seneweb, obtenues de sources concordantes, la Commission de l’Union africaine (UA) a franchi une étape décisive ce 26 mars 2026. À travers le Bureau de l’Assemblée, l’organisation continentale a transmis un projet de décision visant à entériner officiellement la candidature de l’ancien président sénégalais, Macky Sall, au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Cette initiative, répertoriée sous la note de référence CCP/OSC/A/A1/056.03.26, fait suite à une réunion stratégique tenue ce jeudi sous l’égide d’Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de l’UA.

Pour valider ce choix, la Commission a activé la « procédure de silence », conformément aux dispositions de l’article 19(1) du règlement intérieur de l’Assemblée. Ce mécanisme diplomatique prévoit que, faute d’opposition de plus d’un tiers des États membres habilités à voter avant la clôture du 27 mars 2026, la décision sera considérée comme adoptée par consensus. Cette célérité s’explique par l’imminence de l’échéance fixée par l’Assemblée générale des Nations Unies, qui impose un dépôt des candidatures au plus tard le 1er avril 2026 pour permettre aux prétendants de participer aux dialogues interactifs prévus fin avril.

Dans son argumentaire, l’Union africaine justifie le choix de l’ancien chef d’État sénégalais par son leadership reconnu, son approche pragmatique et sa capacité éprouvée à bâtir des consensus entre les grandes puissances. Le projet de décision souligne également l’importance pour le continent de parler d’une seule voix afin de peser sur la gouvernance mondiale, en phase avec les ambitions de l’Agenda 2063. Par ce soutien ferme, l’UA appelle non seulement à la solidarité africaine, mais invite également les membres du Conseil de sécurité de l’ONU à porter un regard favorable sur cette candidature.

Si cette procédure de silence arrive à son terme sans contestation majeure, Macky Sall deviendra officiellement l’unique porte-étendard du continent africain dans la course pour la succession à la tête de l’organisation internationale.