ONU : l’Union africaine a refusé de soutenir la candidature de Macky Sall

Dans une note officielle datée du 27 mars 2026, la Commission de l’Union Africaine a annoncé l’échec de la procédure visant à entériner « la candidature de S.E. Macky Sall, ancien Président de la République du Sénégal, pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies ».

Alors que la décision devait être adoptée par « procédure de silence » (approbation tacite en l’absence d’objection), le délai fixé au 27 mars a vu une opposition massive. La Commission informe que « vingt (20) États membres ont rompu le silence sur l’adoption du projet de décision ».

En conséquence, le soutien officiel de l’organisation continentale à cette candidature est annulé : « le projet de décision circulé sur la candidature de S.E. Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU n’a pas été adopté ».