ONU : Bassirou Diomaye Faye dénonce un “nettoyage ethnique” à Gaza et exige un cessez-le-feu immédiat

À la tribune de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président Bassirou Diomaye Faye a livré ce lundi un discours marqué par la fermeté au sujet de la crise à Gaza, qu’il a qualifiée de “tragédie indescriptible aux allures de nettoyage ethnique”.

“ Nous assistons à une tragédie indescriptible aux allures d’un nettoyage ethnique. Devant un tel état d’inhumanité, se taire, ne pas agir, ce n’est pas une option ; ce serait même une complicité passive”, a-t-il déclaré devant les d’États réunis à New York.

“Cette conférence se tient au moment où la conscience universelle est profondément bouleversée par la situation insoutenable à Gaza, une situation qui a dépassé toutes les limites. Nous assistons à une tragédie indescriptible, aux allures d’un nettoyage ethnique”, a-t-il ajouté.

Plusieurs pays ont qualifié les actes de Israël à Gaza de “génocide”.

Pour lui, “devant tant d’inhumanité infligée au peuple palestinien, se taire et ne pas agir serait une complicité passive”.

Il a rappelé les principes fondateurs de l’organisation des nations unies que sont la souveraineté des peuples, l’égalité des droits, la paix par la justice, le respect du droit international et la protection des populations civiles même en temps de guerre.

“Autant de valeurs, malheureusement, qui sont aujourd’hui anéanties dans les décombres de Gaza”, a-t-il déploré.

Bassirou Diomaye Faye a appelé à envoyer un message clair à Israël.

”L’occupation doit cesser, la souffrance des civils doit cesser, il faut travailler à un cessez-le-feu immédiat”, a martelé le Président Faye.

De même, dit-il, ”Israël doit arrêter ses bombardements et autoriser l’acheminement de l’aide humanitaire par l’ONU”.