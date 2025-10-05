« On pensait avoir affaire à des gens dignes » : Waly Diouf Bodian tacle Pape Malick Ndour

Waly Diouf Bodian a réagi à l’interpellation de l’ancien directeur général du Prodac, Pape Malick Ndour, cueilli dans la nuit de samedi à l’aéroport international Blaise Diagne alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Casablanca.

« Sachant que la machine judiciaire avançait vers lui, il a voulu se réfugier à l’aéroport. Mais contrairement à Madiambal, il a été arrêté. L’affaire Madiambal a été une grande leçon pour l’État », a-t-il déclaré.

Le responsable politique s’est ensuite montré ironique : « On pensait avoir affaire à des gens dignes. Nous(Pastef), nous n’avons jamais fui : on attendait qu’on vienne nous arrêter chez nous. Mais les responsables de l’APR, eux, fuient vers le Maroc pour aller retrouver le plus grand voleur. »