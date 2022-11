Depuis le 1er janvier 2020, les autorités néerlandaises ont décidé de changer de vocable institutionnel : les ministères, les ambassades, les universités, les collèges ou encore les municipalités ne devront plus être timbrées « Hollande », mais « Pays-Bas ». Une décision prise en octobre 2019.

En effet, la Hollande ne désigne que deux des douze provinces des Pays-Bas : la Hollande du Nord (ou se trouve Amsterdam) et la Hollande du Sud (chef-lieu : la Haye), toutes deux situées à l’ouest du pays.

Le but du gouvernement était ainsi de désengorger la capitale, Amsterdam, et attirer les voyageurs dans de nouvelles provinces.

L’enjeu est également commercial. « Il était temps de se moderniser. Un logo international clair est un point positif pour les exportations et pour attirer les investisseurs et les talents », a déclaré à NOS la ministre néerlandaise du Commerce extérieur, Sigrid Kaag.

Dire « Hollande » pour « Pays-Bas » reste néanmoins correct : il s’agit d’une synecdoque particularisante, figure de style consistant à employer la partie pour désigner le tout.