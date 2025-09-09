« On m’accuse à tort » : Toussaint Manga annonce des plaintes pour diffamation

D’entrée, il rappelle que « quand on dirige une entreprise publique, on doit accepter des critiques mais fondées. La LONASE est une entreprise commerciale qui se prend en charge sans l’appui de l’État, bien au contraire. Nous avons beaucoup de produits à mettre en valeur. Et cela passe par la publicité ».

Revenant sur le dossier du PMU, il précise : « On avait deux PMU : masse commune et masse séparée. Mais on vendait à perte la masse commune. J’ai saisi PMU France pour résilier le contrat, et cela a été fait à l’amiable ». Avant d’ajouter : « Il y a un Loto à la RTS1, le PMU à Walf et on voulait le 2e Loto à GFM. Le Togo fait 1 milliard F CFA et la Côte d’Ivoire entre 1 et 1,5 milliard F CFA de chiffre d’affaires jour rien qu’avec le Loto. Le Loto qui passe à la RTS1 rapporte entre 450 et 500 millions F CFA par mois. Alors que le 2e Loto qui est sur la page Facebook ne rapporte environ que 100 millions F CFA par mois ».

Pour le DG, la stratégie adoptée s’inscrit dans une logique purement commerciale. « On m’a confié une mission, et il est de ma responsabilité de trouver des voies et moyens pour rentabiliser l’entreprise. C’est un contrat d’exploitation. Les 100 millions contractés avec GFM devaient rapporter environ 6 milliards F CFA à la fin de l’année. Nous avons été guidés que par la logique commerciale », insiste-t-il.

Sur la controverse suscitée par certains contrats présumés, Toussaint Manga dément catégoriquement : « On m’accuse d’avoir signé un contrat de 150 millions F CFA avec 7 Tv et 25 millions F CFA avec Walf. C’est archi faux ! ». Et de poursuivre : « Je ne refuse pas les critiques, mais elles doivent être fondées. Je pardonne à tout le monde. Mais je ne vais plus accepter que des gens ternissent gratuitement mon image. C’est pourquoi, j’ai décidé de porter plainte contre les personnes qui ont diffusé ces fausses nouvelles ».

Sur le plan politique, il a également tenu à lever toute ambiguïté : « Je suis secrétaire général adjoint du Pastef ; et certains poussent leur mauvaise foi jusqu’à me présenter comme quelqu’un qui travaille contre le projet. C’est le comble de l’ignominie. J’ai connu le premier ministre Ousmane Sonko en 2017 quand j’étais encore au PDS. Et avec mon mandat de député du PDS, j’ai défendu le premier ministre Ousmane Sonko par principe parce que j’ai estimé qu’il subissait beaucoup d’injustice. Donc, je ne peux pas avoir fait tous ces sacrifices et aujourd’hui combattre cet homme. De la pire affabulation ».

Enfin, le DG de la LONASE est revenu sur le sujet des colonies de vacances, également objet de critiques. « Les colonies de vacances sont dans les accords collectifs. La LONASE a toujours organisé des colonies de vacances au Maroc, à Dubaï… Et il y avait toujours deux colonies de vacances à la LONASE : une à l’intérieur du pays et une 2e à l’étranger. Cette année nous n’avons organisé qu’une seule qui s’est tenue au Sénégal pour renforcer le tourisme local et faire découvrir le pays aux enfants. Et les parents dont les enfants participent aux colonies de vacances donnent leur participation financière », explique-t-il.

Pour lui, il n’y a donc aucun scandale à relever. « La colonie de vacances est un moment d’éducation en grande partie. Nous n’avons rien à cacher mais les documents ne devraient pas être sur la place publique. Nous prendrons toutes les mesures adéquates. Et cela va cesser », conclut Toussaint Manga.