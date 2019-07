OFNAC : revue du système sénégalais de déclaration de patrimoine

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) organise, mardi prochain, un atelier de partage et d’échanges avec les ordonnateurs de recettes et de dépenses et les comptables publics sur le système sénégalais de déclaration de patrimoine, a appris l’Aps de source officielle. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, présidera la cérémonie d’ouverture prévue, à partir de 9 heures, à l’hôtel Radisson Blu.

Les organisateurs de l’atelier signalent que cette activité est organisée en partenariat avec l’Union européenne, la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor et la Direction du budget. Elle vise notamment à réviser les textes relatifs à la déclaration de patrimoine en vue d’améliorer le corpus juridique existant et de permettre une meilleure identification des personnalités et responsables assujettis, ajoute la même source.