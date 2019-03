Officiel : Le Conseil constitutionnel confirme la réélection de Macky Sall avec 58,26% des voix

Le Conseil constitutionnel a officialisé la réélection du Président Macky Sall après l’élection présidentielle du 24 février, suite à la publication des résultats provisoires par la commission nationale de recensement des votes le 28 février dernier.

Dans un communiqué rendu public, le Conseil constitutionnel note qu’il « n’a été saisi d’aucune contestation dans le délai prévu par l’article 35 de la Constitution ». Par ailleurs, poursuit le document, « l’examen du procès-verbaux transmis par la Commission de recensement des votes, ainsi que des pièces y annexées, notamment le document contenant les observations formulées par les représentants des candidats Ousmane Sonko, Madické Niang et El Hadji Sall, ne révèlent pas d’irrégularités de nature à altérer la sincérité du scrutin ».

Ainsi, mentionne le communiqué, après les corrections et redressement nécessaires et la prise en compte des suffrages exprimés dans les procès-verbaux des bureaux de vote non parvenus à la commission nationale de recensement des votes lors de ses délibérations, les résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 24 février 2019 s’établissent comme suit :



Les chiffres officiels de l’élection présidentielle du 24 février



Électeurs inscrits : 6 583 043

Votants : 4 428 680

Bulletins nuls : 42 541

Suffrages exprimés : 4 386 139

Majorité absolue : 2 193 070

Ont obtenu :

Macky Sall : 2 555 426 soit 58,26%

Idrissa Seck : 899 556 soit 20,51%

Ousmane Sonko : 687 523 soit 15,67%

Madické Niang : 65 021 soit 1,48%

El Hadji Issa Sall : 178 613 soit 4,07%