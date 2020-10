Octroi illégal de terrains : Aliou Sall accuse les sous-préfets

Les maires sont très souvent indexés dans la vente illégale de terrains au Sénégal. Mais selon Aliou Sall, président de l’Union des maires du Sénégal (Ums), les agents de l’Etat sont tout aussi coupables.

“On ne peut pas accepter qu’on dise que les maires sont à l’origine de tous les problèmes. Aucun maire ne peut vendre des terrains sans passer par les fonctionnaires de l’Etat. Ce n’est pas possible. Avant tout, il faut une délibération, et pour que la délibération soit valable, il faut que le sous-préfet appose sa signature. Et après cela, le cadastre a aussi son mot à dire”, rappelle le frère du président Macky Sall, lors d’une rencontre ce lundi.

Aliou Sall a prévenu d’ailleurs que l’Ums ne protègera aucun élu coupable de bradage du foncier.