Numérique, formation, proximité : Le triptyque du chef de l’Etat pour refonder la justice

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 28 janvier 2026 sous la présidence de Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République. À cette occasion, le Chef de l’État a consacré une large part de sa communication à la modernisation du système judiciaire, dans la continuité de la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux présidée le 22 janvier dernier, placée sous le thème « Le juge face aux défis du numérique ».

Se félicitant du bon déroulement de cette cérémonie, le Président de la République a salué l’engagement du ministre de la Justice ainsi que l’implication du Premier Président de la Cour suprême, du Procureur général près la Cour suprême, du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats et de l’ensemble des acteurs du secteur judiciaire.

Dans sa communication, le Chef de l’État a réaffirmé sa détermination à consolider l’État de droit et à renforcer l’efficacité du service public de la justice. Il a insisté sur la nécessité de rendre les institutions judiciaires plus accessibles aux citoyens et mieux adaptées aux exigences contemporaines.

À cet effet, le Président Bassirou Diomaye Faye a engagé le ministre de la Justice à veiller particulièrement à la qualité de la formation des magistrats et des auxiliaires de justice, considérée comme un levier central de la réforme. Il a également souligné l’importance du renforcement du capital humain dans les cours et tribunaux, afin d’améliorer la performance globale de l’appareil judiciaire.

La transformation numérique du service public de la justice figure également parmi les priorités clairement énoncées par le Chef de l’État. Celle-ci devra permettre d’optimiser les procédures, de réduire les délais de traitement des dossiers et de rapprocher davantage la justice des justiciables.

Le Président de la République a rappelé au Gouvernement la nécessité de promouvoir une justice de proximité, à la fois efficace, équitable et accessible, en phase avec les attentes légitimes des populations. Cette orientation s’inscrit dans une dynamique globale de refondation de la justice, présentée comme un pilier essentiel du renforcement durable de la démocratie sénégalaise.

