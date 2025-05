Nouvelles lignes à l’Aéroport international Dakar Blaise Diagne : United Airlines inaugure une liaison directe Washington D.C./Dakar

Désormais les lundi, mercredi et samedi, United Airlines offre la possibilité aux passagers de voyager entre Dakar et Washington durant toute l’année.

Le vol inaugural est arrivé ce samedi 24 mai 2025 à 7h à l’Aéroport international Dakar Blaise Diagne. A l’accueil le Directeur des Transports Aériens au Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Souleymane Gueye, les Directeurs généraux de l’ANACIM, Dr Diaga Basse, de LAS, Askin Démir, de 2AS, Bocar Diop et de l’ASECNA, Prosper Zo’o Minto’o, de l’Ambassadeur des Etats Unis au Sénégal, Son Excellence Monsieur Michael Rayner entre autres. Mais aussi des travailleurs enthousiasmes et fiers de gérer les opérations sur un appareil avec une partie de l’équipage d’origine sénégalaise.

La compagnie a mis sur la ligne un Boeing 767-300 d’une capacité de 211 passagers (24 en Business, 30 en Premium Economie et 157 en Economie). Après l’accueil côté piste, un cocktail de bienvenue a été organisé par LAS, gestionnaire de l’Aéroport à la zone Arrivée. La tonalité était la même dans tous les discours, cette nouvelle ligne participe à renforcer le hub de Dakar et le dynamisme économique entre les Etats Unis et le Sénégal.

Avec Anacim