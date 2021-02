Nouvelle soirée d’émeutes dans plusieurs villes espagnoles

De nouvelles émeutes ont éclaté dans diverses villes espagnoles dans la soirée de jeudi toujours pour protester contre l’arrestation et l’incarcération d’un rappeur catalan condamné pour insultes à la monarchie et aux forces de l’ordre. Des violentes émeutes avaient déjà eu cours mardi et mercredi soir après l’arrestation de Pablo Hasel, dans les villes de Madrid, Barcelone, Gérone et Grenade.