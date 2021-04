Nouvelle formule de la Ligue des Champions : Ilkay Gundogan assène ses vérité à l’UEFA« Quelqu’un pense-t-il à nous ? »

L’international allemand , Ilkay Gundogan fait partie des rares stars de football les plus discrètes. Le milieu de terrain de Manchester City n’est pas très fan des sorties médiatiques. Mais ce jeudi, l’Allemand a profité de l’élan général sur la Super League pour prendre la parole et contester la nouvelle formule de la Ligue des Champions, ratifiée ce lundi lors d’un congrès de l’UEFA. Sur son compte Twitter officiel, l’ancien joueur de Dortmund a fustigé le nouveau format de la C1.

«Avec tout ce qui se passe autour de la Super League en ce moment… pouvons-nous aussi parler du nouveau format de la Ligue des Champions ? Toujours plus de matches. Quelqu’un pense-t-il à nous, les joueurs ? La nouvelle formule de la Ligue des Champions est simplement un moindre mal en comparaison avec la Super League…», a-t-il regretté avant d’enfoncer le clou.

«Le format actuel de la Ligue des Champions fonctionne très bien et c’est pour cela que c’est la compétition de clubs la plus populaire au monde, pour les fans et pour nous, les joueurs». Un discours assez rare dans un milieu habituellement très policé. Suffisant pour que les dirigeants de instances européennes bougent les doigts ? Affaire à suivre…