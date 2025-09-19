Nouveau Code des Investissements : l’APIX met en avant une prospérité partagée et une meilleure attractivité du Sénégal

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant Code des Investissements 2025, marquant une nouvelle étape dans la volonté du Sénégal de moderniser son cadre juridique et institutionnel afin d’améliorer le climat des affaires et d’attirer davantage d’investisseurs.

Fruit d’un processus de concertation impliquant l’administration, le secteur privé et la société civile, ce nouveau dispositif se veut inclusif, équilibré et adapté aux exigences de compétitivité tout en intégrant des considérations liées à la durabilité et à l’inclusion.

Des innovations majeures introduites

Le Code des Investissements 2025 apporte plusieurs nouveautés, parmi lesquelles :

Simplification et digitalisation des procédures grâce à un guichet unique dématérialisé ;

Réduction des délais de traitement avec un objectif fixé à dix jours ouvrables ;

Incitations fiscales et douanières stables assurant visibilité et sécurité aux investisseurs (3 ans à Dakar/Thiès, 5 ans dans les autres régions) ;

Introduction de nouveaux régimes ciblés, notamment les Investissements Stratégiques et les Investissements Socialement Responsables (ISR) ;

Renforcement des garanties portant sur le transfert de capitaux, la convertibilité des devises, l’accès aux matières premières et la prévention des différends.

Selon l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX), l’adoption de ce code traduit l’engagement du pays à instaurer un climat des affaires compétitif et transparent, tout en favorisant la responsabilité sociale des entreprises.

Une démarche inclusive

Le Directeur général de l’APIX, Bakary Séga Bathily, a souligné que ce code est « le fruit d’un travail collectif mené avec l’ensemble des acteurs publics et privés, dans une optique de prospérité partagée ».

Une présentation détaillée des avantages liés à ce nouveau Code des Investissements est prévue lors du Forum FII Sénégal, les 7 et 8 octobre 2025.