Nord-Mali : L’armée raconte ce qui s’est passé à Tinzaouatene et…

Non, l’armée malienne ne camoufle pas ses revers. Dans un communiqué publié dans la soirée d’hier lundi 29 juillet, l’état-major général reconnaît avoir essuyé des pertes importantes en vies humaines et en matériels à Tinzaouatene, face à des « Groupes armés terroristes regroupés dans une coalition opportuniste comprenant l’EIGS et le GSIM. Mais que s’est-il réellement passé ?

Selon le récit de la Grande Muette malienne, tout a commencé le 19 juillet dernier, quand les FAMa ont engagé une vaste opération de stabilisation dans les secteurs d’IN-AFARAK et de TINZAOUATENE.« Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMa rencontrent une première attaque terroriste »

Le 22 juillet, ils réussissent à prendre le contrôle d’In-Afarak, une localité située à 122 km au Nord-Ouest de Tessalit. “Après In-Afarak, cap a été mis sur Tinzaouatene , située à 233 km au Nord-Est de Kidal, à la frontière algérienne et dans laquelle les Groupes armés terroristes sévissaient contre la population civile avec des rackets, des vols et des blocages de convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du Nord“.

“Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMa rencontrent une première attaque terroriste. Leur vive réaction permet de repousser cette attaque et d’infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l’ennemi, qui affaibli, était en débandade“, raconte l’Etat-major de l’Armée malienne.

Après cet échec, les terroristes se sont réorganisés, recevant des « renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région ». Selon le récit de la hiérarchie militaire, ce sont les conditions météorologiques difficiles marquées par « une nuit orageuse » avec des « tempêtes de sable » qui leur ont permis de se remobiliser.

« Les Groupes armés terroristes ont « lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces »

Le vendredi 26 juillet, les combats ont donc repris de plus belle, doublant d’intensité. Les Groupes armés terroristes ont « lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces. L’unité FAMa a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel, et de violents combats se sont engagés avant l’arrivée des renforts. La bravoure et la détermination exemplaire de nos forces n’ont pas permis d’éviter un nombre importants de pertes en vies humaines et matérielles » reconnaît l’Etat-major général des Armées du Mali.

Pour « réadapter la stratégie de sécurisation et de stabilisation »

Il a toutefois tenu à souligner que cette situation ne saurait « mettre en cause la dynamique d’exercice de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national comme matérialisée par la prise du contrôle d’In-Arafak“.

Actuellement, les FAMa « procèdent à une analyse détaillée des événements pour en tirer toutes les leçons nécessaires et réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation ». La hiérarchie militaire a rendu hommage aux soldats tombés au combat. Il a loué leur « dévouement et leur grand sens du devoir lors de ces batailles ».

Cette « épreuve a renforcé plus que jamais la détermination et l’engagement des FAMa »

Il promet un soutien adéquat à leurs familles éplorées, afin de les accompagner dans ces moments difficiles. De toutes les façons, cette épreuve, loin de démobiliser les FAMa, a « renforcé plus que jamais leur détermination et leur engagement ».