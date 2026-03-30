Non appui à Macky : Une haute trahison (Par Dr Ahmed Khalifa Niasse)

Notre ancien Président, monsieur Macky Sall, dépose sa candidature au Q.G des Nations Unies . Avec de fortes chances d’être élu au poste très prestigieux de Secrétaire Général. Le Sénégal ne pourrait qu’en tirer profit. Surtout pour son image très écornée ces temps ci. Que ce soit au niveau de ses finances ou à celui footballistique.

Lorsque l’accès à un tel poste est utile pour l’image du Sénégal à l’international ne pas l’appuyer relève purement et simplement de la haute trahison.

Nonobstant l’issue du linge sale sénégalais entre le PASTEF et l’APR il y a lieu de savoir raison garder.

Le Sénégal, en tant que Nation, transcende la dimension dégringolante du PASTEF actuel. Issue d’un populisme qu’ont déjà pratiqué l’ancien PDS, l’UPS/PS. Le PDS avec son Sopi déferlant…..

La prime position d’un parti politique ne peut justifier que son point de vue devienne celui de la Nation. Le parti c’est un peu plus de la moitié des Sénégalais. Mais de pareilles décisions doivent s’adosser sur un nationalisme qui prime sur tout le reste.

Je ne suis pas un Mackyste, loin s’en faut.

Mes propos publiques en sa présence en attestent. Mais, de toute façon, il y a lieu de laisser à César ce qui est à César.

Dr Ahmed Khalifa Niasse