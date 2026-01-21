Les nominations en Conseil des ministres du Mercredi 21 janvier 2026

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Madame Fatou Moctar FALL , Administrateur civil, matricule de solde n°681 543/E, précédemment Conseiller technique de département au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, est nommée Directeur du Partenariat et des Organisations non gouvernementales (DPONG), à la Direction générale de l’Administration territoriale, au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en remplacement de Monsieur Amadou Bèye NDIAYE, appelé à d’autres fonctions.

Au titre du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération

Monsieur Amadou BAO , Docteur en Economie, précédemment Directeur du Suivi et de l’Evaluation des Performances des Projets et Programmes, est nommé Directeur de la Coopération économique et financière à la Direction générale de la Coopération, des Financements extérieurs et du Développement du Secteur privé et des Partenariats, au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, en remplacement de Monsieur Mamour Ousmane BA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Monsieur Ngouye FAYE , Professeur d’Enseignement secondaire, matricule de solde n°714 481/M, est nommé Inspecteur technique au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, poste vacant.

Monsieur Coumba Ndoffène DIOUF , Planificateur, matricule de vente n° 609 611/I, est nommé Inspecteur technique au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, poste vacant.

Monsieur Ansou Souba BADJI , Commissaire aux Enquêtes économiques, matricule de solde n°653 038/A, est nommé Secrétaire général de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics, en remplacement de Monsieur Moustapha Kamal THIAM, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Au titre du Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme