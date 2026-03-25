Les éléments de la brigade de gendarmerie de Nioro ont été avisés ce mardi 24 mars 2026, aux environs de 22 heures 45 minutes, d’une violente agression à l’arme blanche. La victime, répondant au nom de Babacar Thiam, est un cultivateur qui officie comme conducteur de vélo-taxi durant la morte-saison pour subvenir à ses besoins.

Une embuscade en pleine brousse

Selon le récit de la victime, il a été sollicité à Nioro par deux individus pour une course à destination du village de Diamaguène (commune de Darou Salam). Arrivés en pleine brousse, à seulement 200 mètres dudit village, les clients ont révélé leurs véritables intentions en l’agressant sauvagement.

Après une rude bagarre, les assaillants ont porté plusieurs coups de coupe-coupe au conducteur, lui infligeant de graves blessures au niveau de la tête et de la joue. L’acharnement des agresseurs a également entraîné l’amputation de doigts de sa main droite.

La moto retrouvée par les gendarmes

Après leur forfait, les bourreaux ont pris la fuite en emportant l’arme du crime et la moto. Cependant, la pression des patrouilles de la Brigade Territoriale (BT) de Nioro a porté ses fruits : l’engin a été retrouvé abandonné dans des buissons sur la RN4, à hauteur de la commune de Taïba Niassène.

Le sieur Babacar Thiam a été évacué d’urgence au district sanitaire de Nioro pour recevoir des soins intensifs avant même l’arrivée des enquêteurs sur les lieux. Une enquête a été ouverte et les recherches se poursuivent activement pour identifier et interpeller les auteurs de cet acte barbare.