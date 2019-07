Voilà dix ans maintenant que la secte islamiste Boko Haram sévit dans le nord-est du Nigeria tuant au moins 27 000 personnes et provoquant le déplacement de près de 2,8 millions de personnes. De nouvelles violences du groupe terroriste ont été signalées, samedi 27 juillet, dans l’État de Borno. Dans la localité de Nganzai, dans le Nord-Est du pays, au moins 65 personnes sont mortes suite à une attaque menée par de présumés jihadistes de Boko Haram.

Les faits se sont produits, samedi, en milieu de matinée, lorsque trois motos débarquent dans le village de Nganzai, situé à une soixantaine de kilomètres au nord de Maiduguri, capitale régionale de l’État de Borno. À bord de leurs motos, les assaillants sont armés de kalachnikov. Ils tirent sur un groupe de personnes qui rentraient tout juste de funérailles organisées dans un village voisin.

Des rescapés ont pu donner l’alerte un peu plus tard dans la journée et, selon plusieurs sources citées par l’AFP, ce sont ensuite des chasseurs et notamment des comités de vigilance qui ont retrouvé, sur place, 23 corps inanimés. Le bilan de l’attaque a grimpé à 65 morts ce dimanche soir selon une source officielle.

Ce n’est pas la première fois que Nganzai est la cible de Boko Haram.

Mi-juin, de présumés jihadistes ont détruit une base militaire à Gajiram, dans le même district, emportant avec eux des armes et des munitions et en pillant, sur leur chemin, des villages voisins.

En septembre dernier, toujours dans le district de Nganzai, huit personnes avaient été tuées par des insurgés venus voler du bétail.