C’est en voulant dénoncer l’emprise du « politiquement correct » que Nicolas Sarkozy se prend les pieds dans le tapis. « Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes et n’écoutent personne… On a le droit de dire singe ? Parce que… On n’a plus le droit de dire les… On dit quoi ? « Les dix petits soldats » maintenant ? C’est ça ? Ouais… Elle progresse la société ! », dit-il ironiquement.

L’ancien chef de l’État évoque la suppression du mot « nègre » dans la nouvelle traduction du roman d’Agatha Christie « Les dix petits nègres ». Mais c’est son association d’idées avec le mot « singe » qui fait bondir une partie de la classe politique.

Cela démontre « un racisme sans masque » juge le patron des socialistes Olivier Faure, alors que pour Ségolène Royal, ce dérapage s’inscrit « hélas dans la droite ligne de son lamentable discours de Dakar » de 2007, où il avait affirmé que « l’homme africain » n’était « pas suffisamment entré dans l’Histoire », écrit-elle sur Twitter.