Ngaparou : Seyni Mane tué á coup de brique

La ville de Ngaparou, département de Mbour a été le théâtre d’un lourd drame dans la nuit du samedi au dimanche. Seyni Mane un natif de Tambacoumba en casamance (Sud du pays), a reçu un coup de brique á la tête suite a une altercation.

La victime, âgée de 27 ans, originaire de Tambacoumba (Ziguinchor), marié et père de deux enfants, a succombé à ses blessures lors de son évacuation vers la clinique Urgence 24 de Saly-Portudal.

Le mis en cause, qui continue de nier toute implication, aurait lui-même été blessé sous l’oreille gauche par un coup de machette porté par le Kankourang. Fait inhabituel, le Kankourang était isolé de ses Selbés, les accompagnateurs traditionnels chargés de sa protection.

Informés, les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Proximité de Ngaparou sont rapidement intervenus. Ils ont réussi à soustraire le suspect de son domicile familial, où une foule en colère menaçait de se faire justice en vengeant le Kankourang.

Selon les informations, la localité enregistre ainsi deux meurtres en moins de 72h

Pour rappelle cette évènement douloureux intervient suite á l’arrêté préfectoral du 28 aout 2025, invitant les responsables de veiller au maintien de l’ordre et de la tranquillité durant toute la manifestation et que les itinéraires du kankourang doivent être communiqués à la police 72 heures à l’avance.