Ngagne Demba Touré impose la transparence : 5 milliards encaissés de GCO par l’État

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, l’État du Sénégal a perçu une part des bénéfices de la société minière Grande Côte Opérations (GCO). Selon le quotidien Yoor -Yoor , la Société Minière du Sénégal (SOMISEN) a joué un rôle central dans cette avancée en permettant le versement de 5 milliards de francs CFA au Trésor public.

Cette rentrée financière marque une étape décisive dans la gouvernance des ressources minières, un secteur souvent critiqué pour son manque de transparence. Elle illustre la volonté des autorités de renforcer le contrôle de l’État sur les ressources stratégiques et de faire en sorte que les richesses du sous-sol profitent davantage aux citoyens.

Pour de nombreux observateurs, il s’agit d’un signal fort adressé aux multinationales : le Sénégal entend désormais défendre ses intérêts et veiller à une redistribution équitable des revenus tirés de ses ressources naturelles.