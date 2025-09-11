Le Sénégal brille à Dubaï : le New Deal Technologique sacré pour son leadership numérique mondial

À l’issue d’une présentation de haut niveau du New Deal Technologique, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune SALL, a reçu le prix international “Leadership in Digital Transformation & Cybersecurity”.

Cette distinction, décernée en présence d’institutions de référence telles qu’INTERPOL, la Cybersécurité des Émirats Arabes Unis et les Services de défense civile de Dubaï, constitue une reconnaissance mondiale du leadership visionnaire du Sénégal et de la pertinence de sa stratégie numérique.

Le Sénégal réaffirme ainsi son ambition : devenir un hub numérique africain de référence, capable de porter des solutions inclusives, innovantes et souveraines au service de ses citoyens et de l’économie mondiale, en parfaite cohérence avec la vision de Son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, de bâtir une économie numérique inclusive, souveraine et sécurisée.